«Нафтогаз» и «Газпром» провели переговоры по транзиту газа через Украину

Директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания провела с «Газпромом» двусторонние переговоры по газовому вопросу. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, закончен очередной раунд переговоров с «Газпромом» по транзиту газа через территорию Украины.

Витренко отметил, что «Нафтогаз» готов изучить возможность получения российского газа «в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража».

Как известно, ее сумма составляет $3 млрд.

Еще по словам главы «Нафтогаз», украинская компания готова забрать новые исковые требования, если будет достигнута договоренность по долгосрочному соглашению на транзит, который покроет все расходы, а также в случае если «Газпром» компенсирует невыполнение «своих обязательств по текущим контрактам».

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