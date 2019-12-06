«Россети» готовы установить умные электросчетчики

«Россети» подтвердили в пятницу готовность уже с 1 июля 2020 года устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии, передает РИА «Новости».

В ПАО подчеркнули, что это замена будет осуществляться при новых подключениях или замене вышедшего из строя оборудования.

При этом отмечается, что жителям многоэтажек замену должны производить гарантирующие поставщики.

9 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала министра энергетики Новака из-за бездействия по закону об «умных» счетчиках.

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