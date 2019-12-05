Болгария отреагировала на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что страна задерживает возведение ветки газопровода «Турецкий поток». Об этом он сказал в эфире BTV.

Борисов предложил Путину лично приехать и оценить скорость строительства газопровода. Он отметил, что «обязательные процедуры», о которых говорил президент России, необходимы, так как страна поздно начала возведение «Турецкого потока».

«Мы строим в среднем пять км в день», — рассказал Борисов.

Он также подчеркнул, что каждая страна имеет право искать альтернативу, поэтому Болгария ищет «альтернативную диверсификацию».

По его мнению, российской стороне «чисто политически неприятно» из-за силы Болгарии, которая является лояльным и сильным членом НАТО и ЕС.

Премьер Болгарии добавил, что надеется на скорое завершение строительства ветки газопровода.

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