Болгария отреагировала на слова Путина о «Турецком потоке»
Премьер Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что страна задерживает возведение ветки газопровода «Турецкий поток». Об этом он сказал в эфире BTV.
Борисов предложил Путину лично приехать и оценить скорость строительства газопровода. Он отметил, что «обязательные процедуры», о которых говорил президент России, необходимы, так как страна поздно начала возведение «Турецкого потока».
«Мы строим в среднем пять км в день», — рассказал Борисов.
Он также подчеркнул, что каждая страна имеет право искать альтернативу, поэтому Болгария ищет «альтернативную диверсификацию».
По его мнению, российской стороне «чисто политически неприятно» из-за силы Болгарии, которая является лояльным и сильным членом НАТО и ЕС.
Премьер Болгарии добавил, что надеется на скорое завершение строительства ветки газопровода.
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