В США заявили о малоэффективности антироссийских санкций

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл заявил о малоэффективности антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил о существовании эффекта сдерживания, который «сложно измерить». По его мнению, для более точной оценки необходимо время.

Представитель госдепа отметил, что ограничительные меры основной своей цели не достигли, однако каких именно — он не уточнил.

«Эта работа не завершена. Мы не достигли своих главных целей», — подчеркнул Хейл.

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