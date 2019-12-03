В США заявили о малоэффективности антироссийских санкций
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Заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл заявил о малоэффективности антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил о существовании эффекта сдерживания, который «сложно измерить». По его мнению, для более точной оценки необходимо время.
Представитель госдепа отметил, что ограничительные меры основной своей цели не достигли, однако каких именно — он не уточнил.
«Эта работа не завершена. Мы не достигли своих главных целей», — подчеркнул Хейл.
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