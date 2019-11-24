Конгресс США может заблокировать «Северный поток — 2» при помощи санкций

Конгресс США планирует внести санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на главу сенатского комитета по иностранным делам Джимми Риша.

По его словам, санкции против компаний-участников строительства трубопровода уже прописаны в законопроекте «О национальной обороне на 2020 год».

Риш отметил, что причиной такого шага заключается в том, что «окно возможностей закрывается», поскольку большая часть «Северного потока» готова.

Однако сенатор считает, что санкции сподвигнут подрядчиков прекратить строительство, так как такие меры со стороны США им обойдутся дорого.

По мнению Риша, если ограничительные меры в оборонный бюджет США будут включены, то компании, работающие над завершением проекта «закроются», из-за чего Россия будет якобы вынуждена вести поиск других подрядчиков.