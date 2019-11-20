В России спрогнозировали скорое начало поставок по «Северному потоку — 2»
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток — 2» могут начаться в ближайшие месяцы. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Это вопрос к Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это должно произойти», — сказал Новак.
По его словам, в случае завершения строительства проекта можно рассчитывать на поставки уже в этом году.
Он отметил, что все зависит от скорости достройки, а также ряда вопросов, касающихся пусконаладки, заполнения трубы.
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