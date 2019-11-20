В правительстве не увидели рисков роста безработицы из-за цифровизации
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе форума «Россия зовет!» заявил, что правительство не видит рисков роста безработицы из-за цифровизации экономики, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, многие опасаются безработицы.
«Ничего подобного, в других странах тоже идет технологический прорыв, там за счет высвобождения не идет безработица», — заявил он.
Силуанов отметил, что опасений по поводу «социального негатива» в правительстве «абсолютно нет».