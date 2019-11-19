Госдума одобрила законопроект о виноделии в I чтении

Проект закона о виноделии был рассмотрен и принят в первом чтении в Государственной думе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это законопроект должен создать единое правовое регулирование производства и продажи продукции из винограда. Планируется, что проект закона поспособствует увеличению качества производимой продукции и улучшит конкурентоспособность виноградных напитков, сделанных в России.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, российское вино должно создаваться только из выращенного в России материала.

«Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны», — полагает Володин.

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