Рубль снижается к доллару и евро

Рубль падает к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

По данным на 10.04 по мск, курс доллара вырос на 3 коп. и составил 64,26 руб. Евро, в свою очередь, падает на 8 коп. до 70,76 руб.

Фьючерс на нефть марки Brent уменьшается на 0,48% до 61,71 доллара за баррель

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