В ГД задумались о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию в ДФО

Глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов заявил, что в правительство поступило предложение о возвращении жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежнего возраста выхода на пенсию. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о возрасте 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

По его мнению жители местностей с суровыми климатическими условиями заслуживают особых привилегий.

Он также отметил, что поскольку сейчас наблюдается отток людей из северных регионов, необходимо предотвращать этот процесс путем предоставления им мотивации. Одной из таких мер мижет стать пересмотр параметров пенсионной системы.

Также отмечается, что по мнению экспертом, инициатива не найдет поддержки, поскольку другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций.