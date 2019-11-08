В «Нафтогазе» ответили Миллеру цитатой из «Мастера и Маргариты»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение главы «Газпрома» начать все «с чистого листа» цитатой из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Рукописи не горят», — написал он на своей странице в Facebook.

По его мнению, открытые споры, которые имеются между «Нафтогазом» и «Газпромом» является надуманной проблемой в вопросе заключения контракта на поставку газа с 2020 года, поскольку он будет заключаться российской компанией не с самим «Нафтогазом», а с независимым оператором газотранспортной системы (ГТС).

Он добавил, что если «Газпром» и политическое руководство России действительно желают начать отношения по транзиту «с чистого листа», то контракт с отдельным оператором — лучшее решение.

До этого «Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа». Соответствующую инициативу российская компания выдвинула еще в январе 2019 года во время трехсторонних консультаций.