В Минфине подтвердили возврат Пакистаном долга России на $93 млн

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак подтвердил сумму, которую Пакистан выплатит России в качестве долга, непогашенного с советских времен.

«Это $93 млн, сумма верная, как и договаривались», — сказал он «Газете.Ru», комментируя информацию, опубликованную ранее пакистанской газетой The Express Tribune.

В 1980-х годах СССР закупал текстиль, одежду и другие материалы у пакистанских компаний. После развала Союза и разрушения торговых связей у бизнеса обеих стран остались неурегулированными взаимные претензии. В итоге переговоров 2016 и 2017 годов стороны договорились о погашении задолженностей.

Пакистан также обслуживает свой долг перед Россией с 2001 года в рамках Парижского клуба кредиторов. «Там осталось небольшое тело кредита, совсем крохи», — пояснил Сергей Сторчак.

Всего, по его данным, России должны сейчас порядка 10 стран: «У нас нормально обслуживается долг Индии, нормально обслуживается долг Вьетнама. Ну, много стран, которые нам должны и нормально платят. Это, например, Индия, Вьетнам, Венесуэла, перечислил чиновник». Сумма задолженности является непубличной, уточнил Сторчак. При этом большая часть денег, позаимствованных у России иностранными партнерами, — это средства, связанные со строительством атомных станций, пояснил замминистра.

«Все долги перед Россией обслуживаются нормально», — заключил он.

Ранее Сторчак рассказывал о рисках, которые несет кризис в Венесуэле, для выплат по ее долгам перед Россией.