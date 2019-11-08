В Германии не приняли закон, снимающий риски с «Северного потока – 2»

Бундестаг пока не принял поправки к газовой директиве ЕС в Германии, касающейся «Северного потока-2», которые могут снять риски с проекта, передает РИА «Новости».

Согласно документу, предполагается принятие исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не входящих в ЕС.

Как стало известно, по данному законопроекту было получено только 133 голоса.

Отмечается, что для принятия решения необходимо 355 голосов.

«Парламент поэтому не может принять решение», — заявил председатель Бундестага.

Сообщается, что новое заседание пройдет в пятницу, 8 ноября.