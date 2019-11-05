«Роснефть» за 9 месяцев увеличила продажи бензина на внутреннем рынке на 7,7%

В январе-сентябре «Роснефть» реализовала 82,5 млн т нефтепродуктов, из которых 38,2% - на внутреннем рынке (включая реализацию бункерного топлива покупателям). Поставки бензина внутри России увеличились на 7,7% в годовом выражении, до 22,4 млн т, из которых 8,4 млн т – в III квартале.

Реализация нефтепродуктов через розничный канал выросла на 10% год к году. Выручка от реализации сопутствующих товаров в январе-сентябре на АЗС и АЗК на 3% год к году за счет продолжения развития ассортимента кафе, магазинов и фуд-предложения. До конца года планируется запустить приложение по продаже топлива на АЗС.

«Роснефть» активно участвует в торгах СПбМТСБ. В 3 кв. 2019 г. компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже более чем в 2 раза», — говорится в производственной отчетности компании.

В июле этого года «Роснефть» завершила сделку по приобретению 100% группы «Петербургская топливная компания». На конец сентября розничная сеть увеличилась на 141 станцию, до 3 081 АЗС.