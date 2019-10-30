Московские дороги Росстат признал лучшими

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На основе данных Росстата о соответствии российских дорог нормативным требованиям составлен рейтинг регионов с наиболее качественными дорогами. Об этом сообщает RT.

Статистика за 2018 год показала, что больше всего дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, оказалось в Москве, их доля в столице равна 97%.

Затем идет Ханты-Мансийский автономный округ с 84,5%, Ставропольский и Красноярский края, процент хороших трасс в которых составляет 74,9% и 71,4% соответственно.

И замыкает пятерку лидеров Ингушетия, где 70,4% дорог сделаны согласно нормативным требованиям.

Худшими трассы оказались в республике Марий Эл, Калмыкии, а также в Саратовской, Архангельской и Магаданской областях.

Отмечается, что общий показатель за последние 10 лет улучшился на 5%.

Уточняется, что Росстат в своем исследовании учитывал ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошую видимость.