Песков назвал контрсанкции вынужденной мерой
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не была инициатором обмена санкциями, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что в настоящее время Россия находится в «условиях обмена санкционными решениями» не по своей инициативе.
По его словам, от санкций есть «определенные плюсы» для импортозамещения и для развития национальных секторов экономики.
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