Песков назвал контрсанкции вынужденной мерой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не была инициатором обмена санкциями, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время Россия находится в «условиях обмена санкционными решениями» не по своей инициативе.

По его словам, от санкций есть «определенные плюсы» для импортозамещения и для развития национальных секторов экономики.

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