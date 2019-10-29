Песков назвал контрсанкции вынужденной мерой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не была инициатором обмена санкциями, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время Россия находится в «условиях обмена санкционными решениями» не по своей инициативе.

По его словам, от санкций есть «определенные плюсы» для импортозамещения и для развития национальных секторов экономики.

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