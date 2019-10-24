«Скоро все будет»: в МИД РФ рассказали о возобновлении чартеров в Египет

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Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что в настоящее время идет активная работа по восстановлению авиасообщения России с Египтом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время проводится работа по возобновлению чартеров в Египет. Он подчеркнул, что, вероятно, вопрос разрешится в ближайшее время.

«Скоро все будет», — подчеркнул Богданов.

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