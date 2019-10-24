Орешкин оценил результаты рейтинга Doing Business

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, главной задачей российского правительства на ближайшую перспективу является обеспечение предсказуемости и стабильности в государственном регулировании механизмов экономики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что данная тема беспокоит также иностранных инвесторов.

«Частое изменение условий, низкая предсказуемость - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью», — сказал он.

Орешкин также отметил, что рейтинг Всемирного банка Doing Business не оценивает этот показатель. Он отражает в сравнении с другими странами лишь уровень стандартных процедур, связанных с регистрацией компаний, налогообложением, прохождением таможни и тому подобных.

При этом, по его словам, созданный механизм трансформации делового климата эффективно работает и позволяет идти вперед шаг за шагом.

До этого Россия поднялась в рейтинге Doing Business, заняв в нем 28 место.