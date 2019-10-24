Орешкин оценил результаты рейтинга Doing Business

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, главной задачей российского правительства на ближайшую перспективу является обеспечение предсказуемости и стабильности в государственном регулировании механизмов экономики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что данная тема беспокоит также иностранных инвесторов.

«Частое изменение условий, низкая предсказуемость - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью», — сказал он.

Орешкин также отметил, что рейтинг Всемирного банка Doing Business не оценивает этот показатель. Он отражает в сравнении с другими странами лишь уровень стандартных процедур, связанных с регистрацией компаний, налогообложением, прохождением таможни и тому подобных.

При этом, по его словам, созданный механизм трансформации делового климата эффективно работает и позволяет идти вперед шаг за шагом.

До этого Россия поднялась в рейтинге Doing Business, заняв в нем 28 место.