ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
По ее словам это связано с уровнем инфляции, которая оказалась ниже целевых показателей. В связи с этим регулятор и готов к ее более решительному снижению.
Уточняется, что на данный момент уровень инфляции составляет около 3,8%. Проинфляционные факторы конца 2018-начала 2019 исчезли.
«Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала», — отметила она.
До этого регулятор вел постепенное снижение ключевой ставки, ее общее снижение составило 75 базисных пунктов.