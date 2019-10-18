ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки

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Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.

По ее словам это связано с уровнем инфляции, которая оказалась ниже целевых показателей. В связи с этим регулятор и готов к ее более решительному снижению.

Уточняется, что на данный момент уровень инфляции составляет около 3,8%. Проинфляционные факторы конца 2018-начала 2019 исчезли.

«Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала», — отметила она.

До этого регулятор вел постепенное снижение ключевой ставки, ее общее снижение составило 75 базисных пунктов.