Порядок взыскания долгов с дачников стал проще

Изменения, внесенные в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которым процедура взыскания задолженностей с дачников перед их садоводческими товариществами, вступили в силу. Об этом информирует «Российская газета».

Уточняется, что до начала действия нововведений, для взыскания таких долгов было необходимо обращаться с иском в суд. Теперь же достаточно лишь направить заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. После этого суд знакомится с документами и, в большинстве случаев, выносит решение в пользу взыскания долга.

Затем заявителю необходимо направить соответствующее судебное решение в банк, и сумму спишут прямо со счета или карты должника.

Как отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, порядка 90% владельцев дач платят все обязательные взносы в срок, а многие даже досрочно, чтобы получить небольшую скидку.