Счетная палата сочла проект федерального бюджета нереалистичным

Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным. Об этом сообщают «Ведомости».

Прогноз имеет три варианта: базовый, консервативный и целевой. Как отмечается, аудиторы нашли недочеты в каждом из них.

Они назвали все три варианта целевыми и сказали, что прогнозы отличаются лишь скоростью достижения целей майского указа президента Владимира Путина.

Также Счетная палата отрицает ускорение роста экономики, существенный рост инвестиций и сокращение бедности темпами, заложенными в прогноз.

Отмечается, что прогноз поступления доходов был сделан без учета ряда поправок в Налоговый кодекс. Они могут привести к потерям налоговых поступлений, полагают СП.