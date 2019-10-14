Счетная палата сочла проект федерального бюджета нереалистичным
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Счетная палата заявила, что макроэкономический прогноз, на котором основан проект федерального бюджета на 2020–2022 гг, является нереалистичным. Об этом сообщают «Ведомости».
Прогноз имеет три варианта: базовый, консервативный и целевой. Как отмечается, аудиторы нашли недочеты в каждом из них.
Они назвали все три варианта целевыми и сказали, что прогнозы отличаются лишь скоростью достижения целей майского указа президента Владимира Путина.
Также Счетная палата отрицает ускорение роста экономики, существенный рост инвестиций и сокращение бедности темпами, заложенными в прогноз.
Отмечается, что прогноз поступления доходов был сделан без учета ряда поправок в Налоговый кодекс. Они могут привести к потерям налоговых поступлений, полагают СП.