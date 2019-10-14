«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Замглавы Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана Максим Кононов заявил, что за октябрь Минэкономики России оставило квоты для поставок казахского угля на уровне сентябрьских. Также по его словам, министерство согласовало заявки лишь двух компаний на перевозку 80 тыс. тонн угольного концентрата; заявки же других компаний были отклонены без объяснения причин.

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики России согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке в 716 тыс. тонн.

Такие ежемесячные убытки предприятий страны власти Казахстана оценили в $11 млн. Также дополняется, что убытки железных дорог от потери грузооборота составляют около $0,12 млн в месяц.

Отмечается, что разногласия планируют обсудить на заседании межправкомиссии России и Казахстана.