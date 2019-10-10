Регулирование джиджитал-платформ нужно согласовывать на глобальном уровне, считает эксперт

Обеспечить ограничение доли иностранного владения в значимых для информационной структуры РФ интернет-ресурсах возможно с помощью антимонопольных мер в партнерстве с другими странами, в том числе с партнерами по БРИКС, считает директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудит в формате расширенного заседания законопроект об ограничении доли иностранного владения в интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры РФ, 20% голосующих акций. В мероприятии примут участие депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти и общественных объединений, эксперты отрасли.

По словам Иванова, реализовывать подобные ограничения стоит в партнерстве с другими странами, в том числе в координации с партнерами по БРИКС, тем более, что одним из членов этого объединения является Китай, который претендует на роль глобального лидера в сфере цифровых технологий.

«Если мы ограничим рост этих цифровых платформ антимонопольными мерами, то мы можем с вами получить гораздо более интересный результат. Это точно не одноходовое решение. Нужна работа с другими странами - речь о возможности выстраивания альянса», - сказал Иванов ТАСС.

«Надо понимать, что внутри БРИКС есть и зарождающийся гигант - это Китай. Он претендует на глобальное лидерство, но сейчас они не смогли это сделать. Они пытаются выйти на глобальный рынок, но пока что большого успеха у китайских провайдеров мы не видим», - сказал Иванов, предположив, что глобальное партнерство сулит большие перспективы развитию отрасли.