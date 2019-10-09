Россия заняла 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
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Россия находится на 43-м месте в рейтинге мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
Первое место занял Сингапур, второе — США.
Россия в прошлом году также заняла 43-е место, однако общий балл в этом году вырос до 66,7 (+1,1).
Отмечается, что улучшения в РФ произошли в сфере инновационного потенциала, а также доступности интернета.
Среди минусов — уменьшение кадровой базы рабочей силы и несоответствие качества образования потребностям современной экономики.
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