Россия заняла 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия находится на 43-м месте в рейтинге мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.

Первое место занял Сингапур, второе — США.

Россия в прошлом году также заняла 43-е место, однако общий балл в этом году вырос до 66,7 (+1,1).

Отмечается, что улучшения в РФ произошли в сфере инновационного потенциала, а также доступности интернета.

Среди минусов — уменьшение кадровой базы рабочей силы и несоответствие качества образования потребностям современной экономики.

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