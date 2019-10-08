Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах

В российском Минфине рассказали, что страна и Турция заключили соглашение, которое позволит постепенно перейти к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между странами. Подробности уточнили в пресс-службе ведомства.

Подписанный 4 октября договор также позволит расширить инфраструктуры приема российских карт в Турции и повысить привлекательность нацвалют для хозяйствующих субъектов.

Россия и Турция также планирует создать слаженное функционирование национальных систем инфраструктуры приема российских карт данных с возможность подключать к этим системам другие страны.

«Подписание Соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития… торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией», — прокомментировали в ведомстве.

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