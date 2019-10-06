Названы регионы, где больше всего снимают наличных

Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ за первое полугодие 2019 года.

В целом суммы средней операции по снятию наличных существенно различаются в зависимости от региона. Средний показатель по стране равен 8,8 тыс. рублей.

Так, самые крупные суммы снимают жители Москвы и Подмосковья – 14,7 тыс. рублей на один подход. 14,5 тыс. рублей снимают жители Чукотки, 12,2 тыс. рублей – на Сахалине. В Санкт-Петербурге снимают в среднем 11,3 тыс. рублей.

При этом меньше всего снимают из банкоматов жители Тывы – 4,9 тыс. рублей.

Всего россияне забрали из банкоматов за первые шесть месяцев этого года 13,4 трлн рублей. Однако также увеличился объем безналичных операций по оплате — с 8,8 трлн до 11,3 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что был найден новый способ мошенничества через банкоматы.