«Жертвы перестройки» могут стать отдельной льготной категорией

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». Об этом сообщает RT.

Соответствующее обращение он направил в адрес министра труда Максима Топилина.

По его мнению, вторая половина 1980-х годов, период так называемой «перестройки», стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей СССР. Наиболее сильно реформы в политической, идеологической и экономической сферах того времени отразились на гражданах в возрасте 25—45 лет, подчеркнул Чернышов.

В своем тексте он также обращает внимание на то, что из-за перестройки в стране снизилась рождаемость и возросла смертность.

Поэтому депутат считает правильным выделить в отдельную льготную группу тех, кто смог преодолеть трудный период и ввести для них меры социальной поддержки. Какими именно они могут быть, в зампред не уточняется.

«Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — сказано в обращении.

Ранее сообщалось, что новую льготу на транспортный налог могут ввести в Подмосковье.