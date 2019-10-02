Цена на нефть Brent опустилась ниже $58

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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое снижение наблюдается впервые с 3 сентября 2019 года.

Согласно данным торгов на бирже ICE в Лондоне, на 18:58 мск цена опустилась на 2,43% - до $57,47 за баррель.

Ранее собщалось, что цена нефти Brent и Light стала ниже.