Путин рассказал о мутации доллара в инструмент политической борьбы США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не ставила задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он добавил, что российская стороны вынуждена думать о том, как обезопасить себя.

Путин пояснил, что вводя ограничения на использование доллара, США собственноручно его уничтожают. Как он сказал, золотовалютные резервы многих стран уменьшаются в долларовом выражении, падают долларовые расчеты мировой торговли.

Лидер также напомнил, что 72% расчетов между странами Евразийского экономического союза происходят в рублях.