Сечин рассказал Медведеву, как «Роснефть» работает на импортозамещение

«Роснефть» уделяет большое внимание процессу импортозамещения, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Вервые в России мы успешно завершили промышленные испытания партии катализаторов для гидроочистки собственного производства, которые позволяют выпускать дизельное топливо в соответствии со стандартом Евро 5.

Это - первый катализатор гидроочистки для российской нефтеперерабатывающей отрасли, который не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их.

Это ключевое направление для обеспечения технологической устойчивости нефтеперерабатывающей отрасли и снижения зависимости от импортных технологий», — отметил он.

Сечин подчеркнул, что компания на протяжении многих лет остается основным поставщиком моторных топлив на внутренний рынок.

«Более того, в I полугодии 2019 г. поставки моторных топлив на внутренний рынок были дополнительно увеличены на 6,9% год к году и составили 14,0 млн т. Компания продолжает перевыполнять нормативы по реализации моторного топлива на бирже. Мы гарантированно эффективно обслуживаем спрос на внутреннем рынке моторных топлив», — отметил глава НК.