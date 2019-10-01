Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена. Об этом сообщают украинские СМИ.
Политик отметил, что доставшаяся Украине от СССР инфраструктура была разграблена коррупционерами, «бестолковыми менеджерами» и руководителями.
«У нас на 90% истощена «Укрзализныця». То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена», — сказал Гончарук.
Премьер также отметил, что в стране почти каждый день горят локомотивы, а также не хватает ресурсов для удовлетворения потребностей бизнеса.
Ранее сообщалось, что на Украине пообещали не повышать налоги.