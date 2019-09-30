«Роснефть» открыла на шельфе Сахалина месторождение с запасами до 2 млн тонн нефти

«Роснефть» успешно завершила бурение первой поисково-оценочной скважины на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе Сахалина по результатам которого открыто новое нефтяное месторождение.

Скважина пробурена силами ООО «РН-Бурение» с соблюдением всех норм безопасности и охраны окружающей среды. Была разработана специальная конструкция скважины, предусматривающая бурение двух стволов S-образной траектории. Комплекс геофизических и гидродинамических исследований скважины подтвердил нефтяное насыщение продуктивных пластов.

Сейчас идет подготовка к проведению испытаний в эксплуатационной колонне.

По предварительной оценке запасы составляют до 2 млн тонн нефти, которые будут поставлены на госбаланс в 2019 году.

В ходе дальнейшего развития проекта будут приняты решения по сроку ввода в эксплуатацию нового месторождения.

Первая пробуренная на лицензионном участке скважина на текущий момент подтверждает сделанный ранее геологами Компании прогноз ресурсного потенциала всего участка в 11 млн тонн в нефтяном эквиваленте.