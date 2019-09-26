Стала известна доля суррогатного топлива на заправках РФ

Проверки Росстандарта показали, что доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском на рынке составляет 8,8%. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что проверки проводились с начала 2019 года. Они показали, что 81 из 920 проверенных АЗС предлагают потребителям бензин и дизель, которые не соответствуют стандартам качества. В количественном соотношении это составляет 6 млн тонн суррогата при общем объеме рынка горючего в 65 млн тонн в год.

Согласно данным проверки, частные заправки предоставляют некачественный продукт потребителю в 2,5 раза чаще сетевых.

При этом в Росстандарте отметили, что качество топлива на АЗС повысилось по сравнению с 2015 годом. Тогда стандарты нарушала каждая пятая заправка, что составляло 20% от всего числа.

Ранее Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке в России.