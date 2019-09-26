Германия выделила Украине €1,4 млрд с начала кризиса

С 2014 года власти Германии выделили Украине €1,4 млрд. Об этом сообщает Der Spiegel.

Как отмечается, лишь для развития украинского государства в рамках сотрудничества было направлено €544 млн, еще €110 млн — на гуманитарную помощь.

Кроме того, Украина получила финансовый кредит на сумму €500 млн, €25 млн были выделены на меры по урегулированию ситуации в стране.

Еще €200 млн были направлены Киеву по каналам ЕС.

Ранее сообщалось, что США одобрили военную помощь Украине на $250 млн.