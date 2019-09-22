СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Российские артисты имеют разные пенсии. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

По данным издания, приличную пенсию получает 79-летняя актриса Светлана Светличная, известная по роли соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке». Каждый месяц государство перечисляет ей около 50 тыс. рублей. Почти такую же пенсию имеет российская певица Алла Пугачева. По некоторым данным, ее пенсия составляет 47 тыс. рублей.

Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова — 30 тыс. рублей

Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе. Он, будучи 45-летним работающим артистом, уже получает в качестве пенсии — 12,1 тыс. рублей.

57-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что у нее пенсия около 14 тыс. рублей.

«Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и никогда на нее не рассчитывала», — подчеркнула Сябитова.

Ранее в ПФР назвали случаи уменьшения пенсии.