В России ввели акцизы на вейпы и электронные сигареты
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Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые устанавливающие акциз на все электронные сигареты и устройства для нагревания табака, сообщает «Российская газета».
С 1 января 2020 года будут взимать акциз со всех электронных сигарет. Налог составит 50 рублей за штуку.
В 2021 году он вырастет 52 рублей, в 2022 году — до 54 рублей.
В настоящее время акциз взимается только с одноразовых изделий. Ставка составляет 48 руб. за штуку.
Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели приравнять системы нагревания табака к сигаретам.