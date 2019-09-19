В России ввели акцизы на вейпы и электронные сигареты

Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые устанавливающие акциз на все электронные сигареты и устройства для нагревания табака, сообщает «Российская газета».

С 1 января 2020 года будут взимать акциз со всех электронных сигарет. Налог составит 50 рублей за штуку.

В 2021 году он вырастет 52 рублей, в 2022 году — до 54 рублей.

В настоящее время акциз взимается только с одноразовых изделий. Ставка составляет 48 руб. за штуку.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели приравнять системы нагревания табака к сигаретам.