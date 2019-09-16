В России введут новые правила ухода в отпуск
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Новые правила по уходу в отпуск вступят в силу в России с 1 октября. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Трудовой кодекс РФ.
По имеющейся информации, заявить о желании уйти в отпуск теперь можно будет в электронном виде. Также станет возможным подать заявление об увольнении через интернет.
Уточняется, что для подачи документов в электронном формате, будет создан ряд правил. В первую очередь, условия о новом документообороте должны быть изначально прописаны в трудовом договоре с работодателем.
Отмечается, что с 1 октября работодатели также будут обязаны выплачивать отпускные за три рабочих дня при экстренном выходе сотрудника в отпуск.
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