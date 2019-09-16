Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе

Иран вновь задержал в Персидском заливе танкер, который перевозил 250 тыс. литров дизельного топлива для ОАЭ. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что танкер задержали военнослужащие Революционной гвардии страны недалеко от иранского острова Большой Танб.

Иран остановил танкер по подозрению в контрабанде, уточняет агентство.

Известно, что в настоящее время всех находившихся на судне отправили в провинцию Хормозган.

Ранее сообщалось, что Иран задержал танкер в Персидском заливе.