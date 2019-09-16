Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. На первом месте расположилась нефтяная компания «ЛУКойл».

Выручка компании в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей.

Второе место заняла нефте- и газодобывающая компания «Сургутнефтегаз» с 1 трлн 867 млрд рублей.

Тройку лидеров замкнула X5 Retail Group с выручкой 1 трлн 533 млрд рублей. При этом в 2018 году она располагалась на второй строчке.

«Магнит» (1 трлн 237 млрд рублей) и «Татнефть» (910,5 млрд рублей) оказались на четвертом и пятом месте.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян.