На ВЭФ обсудили способы увеличения продолжительности жизни на Дальнем Востоке

Развитие здравоохранения на Дальнем Востоке обсудили на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В обсуждении поучаствовали министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Главные проблемы для региона – это низкая рождаемость и низкая продолжительность жизни. Кроме того, на Дальнем Востоке зафиксирована высокая смертность и большой отток населения, который президент России Владими Путин назвал тревожным.

Для решения демографических проблем в регионе запущен федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», ориентированный на превентивную медицину и дистанционную медицинскую помощь.

Дополнить проект и запустить пилотную программу «Мужское репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие» предложил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Олег Аполихин.

Он предложил направить усилия на профилактику заболеваемости: акцент предполагается сместить на так называемые «индикаторы здоровья» – биомаркерные молекулы, измерение уровня которых отличается высокой надежностью результатов и низкой стоимостью.

В результате такого подхода можно ожидать рост количества здоровых граждан с соответствующим пропорциональным снижением доли больных людей и решение двух главных стратегических задач: снижение предотвратимых потерь здоровья населения и сокращение доли малоэффективных расходов на оказание медицинской помощи, отметил Аполихин.

Для этого понадобятся мобильные медицинские комплексы, которые позволят охватить до 80% малочисленных населенных пунктов. Кроме того, планируется внедрение корпоративных программ по профилактическим осмотрам у крупных работодателей.