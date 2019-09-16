«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики. Некоторые из этих изменений должны вступить в силу с начала января 2021 года.

Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.