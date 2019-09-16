Названы регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ

Исследование показало, в каких российских регионах в 2018 году больше всего платили за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, больше всего россияне платят в Магаданской области и Камчатском крае. В этих субъектах страны приходится отдавать по 14% полученных средств за оплату ЖКУ.

Как отмечается, россияне меньше всего платят за такие же услуги в Дагестане и Ингушетии (менее 5% общих затрат семей).

Усредненный показатель затрат российских семей на оплату ЖКУ по стране составляет 9,6%.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон о прямых расчетах в ЖКХ.