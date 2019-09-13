В России планируют введение акцизов на электронные сигареты
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявил, что Минздрав России поддержал проект правительства о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, передает ТАСС.
«Вчера был сделан первый шаг: на заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении впервые акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости», — сказала Скворцова.
По ее словам, премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение правительству «в целом приравнять электронные сигареты к обычным табачным изделиям».
При этом, Скворцова добавила, что табакокурение в России за последние годы снижается.
Ранее Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье.