В России планируют введение акцизов на электронные сигареты

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявил, что Минздрав России поддержал проект правительства о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, передает ТАСС.

«Вчера был сделан первый шаг: на заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении впервые акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости», — сказала Скворцова.

По ее словам, премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение правительству «в целом приравнять электронные сигареты к обычным табачным изделиям».

При этом, Скворцова добавила, что табакокурение в России за последние годы снижается.

Ранее Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье.