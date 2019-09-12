Костин предложил освободить бедных россиян от налогов

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить от всех налогов россиян, которые имеют маленький доход. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время профицит бюджета разрешает точечно смягчать налоговую политику в стране. Костин отметил, что можно установить для физических лиц минимальный доход, за который можно будет не брать налог.

Это позволит решить проблему для бедных жителей России, считает Костин.

Ранее сообщалось, что Росстат насчитал 18,6 миллиона бедных.

Согласно представленным сведениям, в России увеличился уровень бедности после повышения прожиточного минимума выше инфляции. Если в 2018 году во втором квартале он составлял 12,5%, то в 2019 году — 12,7% или 18,6 млн человек.