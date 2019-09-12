Европейский центральный банк снизил ставку по депозитам
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил снизить ставку по депозитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
Теперь ставка по депозитам будет составлять -0,5%, а не -0,4%.
Отмечается, что в то же время банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Предельная ставка по кредитам осталась прежней — 0,25%.
Кроме того, в ЕЦБ подчеркнули, что программа скупки облигаций будет возобновлена с 1 ноября 2019 года. Банк планирует тратить €20 млрд. ежемесячно для того, чтобы простимулировать экономику в Европе.
Ранее Bloomberg писал, что европейский центральный банк ждет новый удар.