Европейский центральный банк снизил ставку по депозитам

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил снизить ставку по депозитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

Теперь ставка по депозитам будет составлять -0,5%, а не -0,4%.

Отмечается, что в то же время банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Предельная ставка по кредитам осталась прежней — 0,25%.

Кроме того, в ЕЦБ подчеркнули, что программа скупки облигаций будет возобновлена с 1 ноября 2019 года. Банк планирует тратить €20 млрд. ежемесячно для того, чтобы простимулировать экономику в Европе.

Ранее Bloomberg писал, что европейский центральный банк ждет новый удар.