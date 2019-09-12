Данные о доходах россиян могут попасть в бюро кредитных историй

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что доступ к сведениям о заработках жителей страны получит бюро кредитных историй (БКИ). Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) больше не будут считать банки, а этим вопросом займется бюро.

Планируется, что в Госдуме рассмотрят эти поправки в закон «О кредитных историях» уже в сентябре.

По словам Аксакова, все еще не ясен вопрос стоимости рассчитанного показателя.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило банкам продавать долги кредиторам.