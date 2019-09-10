Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату

Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА «Новости».

По данным опроса, 43% респондентов заявили, что согласились бы на работу с «серой» зарплатой. 36% — отказались бы.

При этом 21% опрошенных затруднился ответить.

Отказаться от «серой» зарплаты более склонны люди в возрасте до 24 лет, их 45%. Согласиться готовы 46% россиян в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее сообщалось, что 12% россиян получили повышение зарплаты в 2018 году.