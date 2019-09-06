Корпорация МСП и Минпромторг поддержали владимирское текстильное предприятие

Региональная лизинговая компания Республики Татарстан («дочка» Корпорации МСП) предоставила льготную лизинговую поддержку на организацию четырех линий оборудования иностранного производства компании «Радотекс». Она занимается производством нетканых материалов. Объем поддержки составил 94,8 млн руб. под 8% годовых.

«Минпромторг предоставил РЛК субсидию в размере выпадающих доходов лизинговой организации. Снижение стоимости финансирования по программе льготного лизинга Корпорации МСП в сочетании с целевой программой Минпромторга для предприятий легкой промышленности является одним из драйверов развития отрасли», — говорится в сообщении Корпорации МСП.

«Радотекс» входит в группу «Предприятия нетканых материалов», которая является одним из старейших в отрасли и расположена в моногоде в городе Вязники Владимирской области.

Компании ПНМ выпускают нетканые материалы для швейной, обувной, меховой, мебельной, автомобильной промышленности, а также для применения в строительстве дорог, деревянном домостроении и ландшафтном дизайне.