Минздрав выступил категорически против продажи алкоголя дистанционно

В российском Минздраве заявили, что ведомство выступает категорически против того, чтобы любой житель страны мог купить алкогольную продукцию. Об этом заявила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что алкоголь нельзя продавать в Сети, так как тогда будут уничтожены все законодательные запреты в области регулирования продаж алкоголя.

«Минздрав категорически против, категорически», — подчеркнула Скворцова.

По ее словам, какая речь о дистанционной продаже алкоголя может идти, если только недавно в стране удалось в два раза снизить потребление спиртного на душу населения. Кроме того, в Сети спиртное смогу покупать дети, ведь это никак не проверить

Она подчеркнула, что введение этого предложения перечеркнет работу ведомства в течение нескольких двух лет и достигнутые результаты.

Ранее стали известны траты россиян на покупку алкоголя и табака.