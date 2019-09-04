Орешкин раскрыл условия для перехода на 4-дневную рабочую неделю

Министр экономического развития Максим Орешкин огласил условия для перехода на четырехдневную неделю. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума.

Орешкин считает, что для этого необходимо повысить доход населения и увеличить производительность труда. При реализации этих условий можно будет обсуждать сокращение рабочей недели, а также другие трудовые инновации.

Отмечается, что министр не назвал возможные сроки перехода на четырехдневку.

По его словам, задачи нужно решать поэтапно.

«Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения», — добавил он.

Ранее возможное сокращение рабочей недели прокомментировали в Совфеде.